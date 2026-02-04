Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Ζοάο Ρέγκο της Μπενφίκα, με τους Πορτογάλους να κάνουν λόγο για σενάριο δανεισμού και ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας των δύο συλλόγων.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο προσκήνιο των πορτογαλικών ρεπορτάζ, με τα μέσα της Ιβηρικής να εμπλέκουν τον Δικέφαλο στην υπόθεση του Ζοάο Ρέγκο της Μπενφίκα.

Σύμφωνα με την A Bola, ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει επαφές με την πορτογαλική ομάδα, διερευνώντας το ενδεχόμενο απόκτησης του 20χρονου με τη μορφή δανεισμού. Όπως σημειώνεται, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε συμφωνία, η Μπενφίκα επιθυμεί να ξεκαθαρίσει πρώτα το θέμα του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, το οποίο έχει ισχύ έως το 2028, ώστε να διασφαλίσει πλήρως τα δικαιώματά της.

Ο Ρέγκο έχει καταγράψει φέτος 14 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Μπενφίκα, κυρίως ως αλλαγή, έχοντας πετύχει και ένα γκολ. Ο έντονος ανταγωνισμός στο ρόστερ περιορίζει τον χρόνο συμμετοχής του, κάτι που καθιστά το σενάριο του δανεισμού μία ρεαλιστική επιλογή για την εξέλιξή του.

Από την πλευρά της, η Record αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται «στην κούρσα» για να κλείσει τον ποδοσφαιριστή, με δεδομένο ότι η ελληνική μεταγραφική περίοδος βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι η τελική απόφαση ανήκει στη διοίκηση της Μπενφίκα και στο αν θα δοθεί το πράσινο φως για αποχώρηση του παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι Πορτογάλοι επισημαίνουν, επίσης, ότι στο παρελθόν υπήρξαν σκέψεις για δανεισμό του Ρέγκο σε άλλες ομάδες της χώρας, χωρίς να προχωρήσουν, ενώ ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως μία από τις ενεργές επιλογές.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Ρέγκο προορίζεται να λειτουργήσει ως λύση διαχείρισης του Τάισον, δίνοντας ανάσες στον 38χρονο Βραζιλιάνο μέσα σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν πρόκειται για κίνηση αντικατάστασης, αλλά για προσθήκη βάθους και φρεσκάδας στα άκρα, με παίκτη που έχει ένταση, κάθετο παιχνίδι και προοπτική εξέλιξης.

Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του Ζοάο Ρέγκο προστίθεται στη λίστα των παικτών που απασχολούν τον ΠΑΟΚ, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται τόσο από τις αποφάσεις της Μπενφίκα όσο και από τα στενά χρονικά περιθώρια της αγοράς.