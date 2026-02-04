Πορτογαλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η Εστρέλα Αμαδόρα ζητά από τη Ρίο Άβε το 10% του ποσού που θα λάμβανε εάν πήγαινε στην Μπενφίκα ο Αντρέ Λουίζ.

Ο Ολυμπιακός ενίσχυσε τη μεσοεπιθετική του γραμμή αποκτώντας τον Αντρέ Λουίζ από τη Ρίο Άβε, με την πρώην ομάδα του ποδοσφαιριστή, Εστρέλα Αμαδόρα, να εμπλέκεται στην υπόθεση και να ζητά επιπλέον χρήματα από τους Rioavistas.

Όπως αναφέρουν Record και Zero Zero, στην Εστρέλα είναι δυσαρεστημένοι για το γεγονός ότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ παραχωρήθηκε στους Πειραιώτες έναντι 6,75 εκατομμυρίων ευρώ την ώρα που η Μπενφίκα προσέφερε 12, καθώς το 10% που διατηρούσαν τους απέφερε 675.000 ευρώ, αντί 1,2 εκατομμυρίων που θα έπαιρναν αν ο παίκτης πήγαινε στη Λισαβόνα.

Τα σχετικά δημοσιεύματα τονίζουν στην Εστρέλα ζητούν να τους καταβληθεί το δεύτερο ποσό από την πορτογαλική ομάδα ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, ειδάλλως είναι διατεθειμένοι να κινηθούν νομικά και να προσφύγουν στη FIFA. Ο Αντρέ Λουίζ αγωνίστηκε στους Tricolores για ενάμιση χρόνο, μεταξύ 2023 και 2025, μετρώντας έξι γκολ και μία ασίστ σε 41 συμμετοχές, πριν πάει στη Ρίο Άβε έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ πριν από περίπου έναν χρόνο.