Αποθέωση με standing ovation στον τεράστιο Ρότζερ Φέντερερ

Ορθιο το κεντρικό court δεν σταμάτησε να χειροκροτά τον τεράστιο Ρότζερ Φέντερερ λίγο πριν τιμηθεί για την προσφορά του στο άθλημα.

Ο πολυνίκης του Wimbledon, Ρότζερ Φέντρερ, τιμήθηκε από τους διοργανωτές στο κεντρικό γήπεδο, λίγο πριν ξεκινήσει το ματς της Ριμπάκινα.

Ο Ελβετός μπήκε από την κερκίδα των επισήμων και στάθηκε στο σημείο ανάμεσα στη σύζυγό του και την Κέιτ Μίντλετον, η οποία ήταν εκεί για την σημαντική αυτή στιγμή.

Roger Federer’s special entrance to Centre Court today 🇬🇧



He certainly deserves it pic.twitter.com/FpFqcv0D7m