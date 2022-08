Φίλαθλος του τένις κατέθεσε μήνυση εναντίον του Νικ Κύργιου, επειδή στην διάρκεια αγώνα στο Wimbledon ανέφερε πως ήταν «εξαιρετικά μεθυσμένη».

Κι ενώ στην Αυστραλία πήρε αναβολή η εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία ο Νικ Κύργιος κατηγορείται για κακοποίηση από την πρώην σύντροφό του (πήγε στις 4 Οκτωβρίου), άλλη μία μήνυση ήρθε να κατατεθεί εις βάρος του.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, φίλαθλος που ο Κύργιος κατηγόρησε στην διάρκεια του Wimbledon ότι συμπεριφέρεται σαν μεθυσμένος, αποφάσισε να κινηθεί νομικά!

Κατάθεσε μήνυση σε βάρος του, λέγοντας πως την δυσφήμησε με το να διατυπώσει «έναν απερίσκεπτο και εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό».

«Αυτό όχι μόνο προκάλεσε σημαντική ζημιά εκείνη την ημέρα, με αποτέλεσμα την προσωρινή απομάκρυνσή μου από το γήπεδο, αλλά ο ψευδής ισχυρισμός του κ. Κύργιου μεταδόθηκε και διαβάστηκε από εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας σε μένα και την οικογένειά μου πολύ σημαντική ζημιά και στενοχώρια» αναφέρει χαρακτηριστικά στην μηνυτήρια αναφορά.

Το περιστατικό έγινε στον τελικό με τον Τζόκοβιτς, όπου ο Κύργιος σε ένα από τα γνωστά ξεσπάσματά του, τα έβαλε με την φίλαθλο επειδή μιλούσε την ώρα του αγώνα και γύρισε και είπε στον διαιτητή: «Αυτή με το φόρεμα, αυτή που φαίνεται σαν να έχει πει περίπου 700 ποτά, αδελφέ!».

“She’s had 700 drinks bro.”



Nick Kyrgios wasn’t having it with this heckler



pic.twitter.com/AvolSBIeoJ