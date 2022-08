Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Βανκούβερ, ανέβηκε 96 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, σταθερά στο Νο.3 η Μαρία Σάκκαρη.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου κατέκτησε τον πρώτο WTA τίτλο της καριέρας της στο Βανκούβερ και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη. Η 27χρονη τενίστρια ανέβηκε 96 θέσεις στην κατάταξη της WTA και από τη Δευτέρα φιγουράρει στο Νο.143 με 439β.



Η Γραμματικοπούλου βελτίωσε το ρεκόρ καριέρας κατά 15 θέσεις, καθώς τον Νοέμβριο του 2018 είχε βρεθεί στο Νο.158.

«Φέτος η χρονιάς ήταν πραγματικά δύσκολη, όταν δεν έχεις αποτελέσματα, αυτό επηρεάζει πραγματικά τη ζωή σου στο γήπεδο» δήλωσε η Γραμματικοπούλου, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Βανκούβερ.

Our women's Champion. Valentini Grammatikopoulou. From qualifiers to her first wta125 title her at the @Odlum_Brown #vanopen Congratulations #WTA #wtatennis #wta125 #wtachampion pic.twitter.com/J1KyMX4Y5i