Ο Τζον ΜάκΕνρο μίλησε για τις συμπεριφορές του Νικ Κύργιου στο Wimbledon, τον χαρακτήρισε «ιδιοφυία» για τον τρόπο παιχνιδιού του, αλλά παράλληλα αναφέρθηκε και στη σκοτεινή πλευρά του 27χρονου Αυστραλού.

Ο Νικ Κύργιος δεν σταματά να αποτελεί κύριο θέμα συζήτησης, ο 27χρονος τενίστας από την Αυστραλία ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Wimbledon και, έστω, στον πρώτο τελικό της καριέρας του σε Grand Slam δεν μπόρεσε να τιθασεύσει τον εκρηκτικό του χαρακτήρα.

Ο Τζον ΜάκΕνρο είχε τις δικές του τρελές στιγμές την εποχή που μεσουρανούσε στα κορτ. Ο 63χρονος Αμερικανός των εννέα τίτλων σε Grand Slam την περίοδο 1979-1984 κλήθηκε να μιλήσει για τον Νικ Κύργιος στο στο BBC Radio 5 και είπε πολλά και ενδιαφέροντα.

Ο ΜάκΕνρο αποκάλυψε πως δεν ήταν λίγες οι στιγμές που ζήτησε από τον Κύργιο να συνομιλήσουν, αλλά πάντα έβρισκε «μια δικαιολογία».

«Καταλαβαίνω πολλά από αυτά που συμβαίνουν εδώ, περισσότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι καλό παιδί, αρέσει στους παίκτες, κάνει φιλανθρωπικό έργο. Αλλά έχει δαίμονες ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο όλοι έχουμε αυτόν τον φόβο της αποτυχίας και είναι θέμα πώς θα το αντιμετωπίσεις καλύτερα». συνέχισε ο ΜάκΕνρο.

"She's the one who looks like she's had 700 drinks, bro."



Nick Kyrgios was fed up with a heckler in the stands at Wimbledon



(via @ChrisHammer180)pic.twitter.com/j5XnPpZWNc