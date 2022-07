H Γιέλενα Τζόκοβιτς, ο 8χρονος Στέφαν και η 5χρονη Τάρα μαζί με τον μπαμπά Νόβακ είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν στο κεντρικό γήπεδο του Wimbledon, μαζί με το βαρύτιμο τρόπαιο.

Λίγες ώρες πριν ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναχωρήσει από το Λονδίνο και επιστρέψει στο Βελιγράδι, όπου έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τους συμπατριώτες του για την κατάκτηση του Wimbledon, είχε την ευκαιρία να πατήσει το γρασίδι στο κεντρικό κορτ, εκεί όπου έχει κατατκήσει τους επτά από τους 21 τίτλους του σε Grand Slam.

Ο Τζόκοβιτς δεν ήταν μόνος, είχε την καλύτερη παρέα, την οικογένειά του. Μαζί με τη σύζυγό του Γιέλενα, το 8χρονος Στέφαν, που έκλεψε την παράσταση αυτές τις ημέρες στο Wimbledon και την 5χρονη Τάρα, περπάτησαν, έπαιξαν στον αγωνιστικό χώρο παρέα με το βαρύτιμο τρόπαιο.

A Team Djokovic trip to the scene of the triumph #Wimbledon | #CentreCourt100 | @DjokerNole pic.twitter.com/qnfNAMi1b4