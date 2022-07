Χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκαν τον Τζόκοβιτς στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου, αγκαλιά με την κούπα.

Ο θριαμβευτής Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στο Βελιγράδι και τον περίμενε τρομερή υποδοχή.

Κρατώντας τη κούπα από το Wimbledon, έφτασε στις 20:00 (τοπική) στην κεντρική πλατεία της πόλης και αντίκρυσε περίπου 10.000 συμπολίτες του που τον αποθέωσαν.

More photos from the #Djokovic gathering in Belgrade. Reports say there's around 10.000 people here to celebrate Novak's 7th #Wimbledon title.



Starsport pic.twitter.com/jaPJRcryKZ