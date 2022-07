Ο Νικ Κύργιος... απαίτησε να αποβληθεί γυναίκα που παρακολουθούσε τον τελικό του Wimbledon και την υπέδειξε ως «αυτή που μοιάζει να έχει πιει 700 ποτά», με την ατάκα του να γίνεται viral στα Social Media.

O Nικ Κύργιος δεν... φημίζεται για την ψυχραιμία του. Σε ένα από τα πρώτα του σετ στην τρίτη περίοδο του τελικού του Wimbledon, λίγο μετά την απώλεια του δεύτερου σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς μια από τους φιλάθλους του φώναξε και τον αποδοκίμασε προκαλώντας την «έκρηξη» του Αυστραλού.

«Mου αποσπά την προσοχή όταν αγωνίζομαι σε έναν τελικό του Wimbledon. Δεν με πίστεψες και το έκανε ξανά, και σχεδόν μου κόστισε το παιχνίδι. Γιατί είναι ακόμα εδώ; Είναι η μεθυσμένη στην πρώτη σειρά. Πετάξτε την έξω. Ξέρω ακριβώς ποια είναι. Είναι αυτή με το φόρεμα, μοιάζει σαν να έχει πιει περίπου 700 ποτά, αδερφέ» είπε στον διαιτητή ο Κύργιο με την ατάκα «μοιάζει σαν να έχει πιει 700 ποτά» να γίνεται άμεσα viral στα Social Media.

“She’s had 700 drinks bro.”



Nick Kyrgios wasn’t having it with this heckler 😅



pic.twitter.com/AvolSBIeoJ