O Nόβακ Τζόκοβιτς σε μια ακόμα παράστασή του στο Wibledon νίκησε τον Κάμερον Νόρι με 3-1 και την Κυριακή (10/7) με αντίπαλο τον Νικ Κύργιος θα παίξει για τον 5ο σερί και 7ο συνολικά τίτλο του στο φημισμένο Grand Slam.

Το όνειρο των Βρετανών να δουν έπειτα από έξι χρόνια δικό τους παίκτη να περνά στον τελικό και να κατακτά το Wimbledon, διήρκησε μόλις ένα σετ και «έσβησε» μπροστά στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο 35χρονος Σέρβος έχασε το 1ο σετ από τον Κάμερον Νόρι, όμως μετά επέβαλε το δικό του νόμο: Άνετη νίκη με 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 και πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (10/7), όπου βρίσκεται ήδη ο Νικ Κύργιος.

Ο Νόρι, γεννημένος στη Νότια Αφρική και μεγαλωμένος στη Νέα Ζηλανδία, δεν μπόρεσε να «ντυθεί» Άντι Μάρεϊ και να επαναλάβει τον θρίαμβο του Σκωτσέζου το 2016. Ο Τζόκοβιτς ναι μεν βρέθηκε πίσω στα σετ, όμως από τη στιγμή που βρήκε το ρυθμό του ο Νόρι δεν μπόρεσε να τον απειλήσει.

Ο Τζόκοβιτς μετράει έφθασε στις 27 διαδοχικές νίκες στο Wimbledon και απέναντι στον Νι Κύργιος διεκδικεί τον 4ο συνεχόμενο τίτλο του και 7ο συνολικά στο τουρνουά. Σε τελικούς στο Wimbledon έχει έξι νίκες και μια ήττα, από τον Μάρεϊ το 2013.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN