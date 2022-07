O Ραφαέλ Ναδάλ δεν θα συνεχίσει στο Wimbledon, μετά το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στους κοιλιακούς, ο Νικ Κύργιος περνά στον τελικό. «Δεν μπορώ να ρισκάρω και να μείνω έξω δύο με τρεις μήνες» δήλωσε ο Ναδάλ ανακοινώνοντας την απόφασή του. Είναι η 6η φορά στην καριέρα του που αποσύρεται από τουρνουά εξ αιτίας τραυματισμού. Πότε σχεδιάζει να επιστρέψει και σε ποια τουρνουά στοχεύει.

Άδοξο τέλος έχει η συμμετοχή του Ραφαέλ Ναδάλ στο Wimbledon, με τον Ισπανό να αποσύρεται από το τουρνουά εξ αιτίας του τραυματισμού στους κοιλιακούς.

Aυτή η εξέλιξη ευνοεί τον Νικ Κύργιο που από την στιγμή που αποσύρθηκε ο Ναδάλ παίρνει αυτομάτως εισιτήριο τελικού! Εκεί ο Ελληνοαστραλός θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (10/7) τον Νόβακ Τζόκοβιτς ή τον Κάμερον Νόρι.

«Δεν είχε νόημα να παίξω, δεν θα μπορούσα να κερδίσω δύο ματς. Δεν μπορώ να ρισκάρω και να μείνω έξω δύο με τρεις μήνες. Ακόμα κι αν προσπάθησα πολλές φορές σε όλη μου την καριέρα να συνεχίσω σε πολύ δύσκολες συνθήκες, είναι προφανές ότι αν συνέχιζα τώρα ο τραυματισμός θα γινόταν όλο και χειρότερος.

Προς σεβασμό στον εαυτό μου, δεν θέλω να βγω εκεί έξω και να μην είναι όσο ανταγωνιστικός πρέπει για να πετύχω τον στόχο μου, έχοντας και μεγάλη πιθανότητα να κάνω τα πράγματα χειρότερα.

Πριν από μερικές εβδομάδες είδα την καριέρα μου πολύ διαφορετικά, μετά τον τραυματισμό στο πόδι. Για εμένα η ευτυχία και η υγεία είναι περισσότερο σημαντικά από έναν τίτλο» δήλωσε ο 36χρονος Ισπανός.

