Ναδάλ: «Σκέφτηκα πολλές φορές ότι δεν θα τελειώσω το ματς» (vid)

Ο Ραφαέλ Ναδάλ δεν έκρυψε ότι οι πόνοι τον έκαναν να σκεφτεί ότι δεν θα βγάλει το ματς με τον Φριτζ, ενώ άφησε ερωτηματικά για το αν θα είναι έτοιμος στον ημιτελικό με τον Νικ Κύργιο.

Φανερά εξουθενωμένος ο Ραφαέλ Ναδάλ στάθηκε για δηλώσεις στο τέλος του ματς.

Με το κοινό να… αγωνιά για την κατάστασή του, ο Ισπανός ανέφερε πως υπήρχαν στιγμές που πίστευε ότι δεν θα τελείωνε το παιχνίδι με τον Τέιλορ Φριτζ καθώς οι πόνοι ήταν έντονοι. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι για τα ημιτελικά με τον Κύργιο δεν ξέρει αν θα είναι έτοιμος να παίξει!

«Ειλικρινά λατρεύω να παίζω τέτοια ματς. Δεν ξέρω πως τα κατάφερα. Είχα ένα σκληρό απόγευμα απέναντι σε έναν εξαιρετικό παίκτη. Το σώμα είναι εντάξει. Κάτι συμβαίνει στο σημείο που έχω τους πόνους και δεν ξέρω τι είναι. Έπρεπε να σερβίρω διαφορετικά ώστε να μην με ενοχλεί. Για πολλές στιγμές σκεφτόμουν ότι δεν θα καταφέρω να τελειώσω το ματς, όμως η ενέργεια στο γήπεδο ήταν το κάτι άλλο» είπε αρχικά υπό το βλέμμα του Ντέιβιντ Μπέκαμ που τον χειροκροτούσε.

"For a lot of moments I was thinking maybe I will not be able to finish the match"



The mentality of a champion who never quits#Wimbledon | #CentreCourt100 | @RafaelNadal pic.twitter.com/PEKGN1R9fU