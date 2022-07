Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκάλυψε στα Σέρβικα τι είπε στον εαυτό του όταν βρέθηκε ένα βήμα από τον αποκλεισμό κόντρα στον Σίνερ και θυμήθηκε τον Κόμπι Μπράιαντ.

Όταν βρέθηκε να χάνει 2-0 από τον Γιάνικ Σίνερ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε ένα toilet break προκειμένου να πάρει μία ανάσα και να επιστρέψει στο ματς για την ανατροπή.

Το ίδιο είχε κάνει και στον τελικό του Roland Garros πέρυσι κόντρα στον Τσιτσιπά, το ίδιο και χθες και το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: κέρδισε και τα δύο παιχνίδια!

Μιλώντας στο Sport Klub έκανε μία αναπαράσταση του τι έκανε στο toilet break και τι είπε στον εαυτό του, μπροστά στον καθρέφτη: «Μπορείς να το κάνεις. Πίστεψέ στον εαυτό σου. Τώρα είναι η στιγμή, ξέχασε ό,τι έχει συμβεί. Ένα νέο ματς ξεκινάει. Πάμε, champ»! αποκάλυψε πως είπε.

Look how Novak Djoković motivated himself in front of the mirror after losing the 2nd set.

He was 5:7 2:6 down.

He won next 3 sets 6:3 6:2 6:2

Mental giant



@sportklub pic.twitter.com/izNN9QLDZt