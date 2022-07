Το παραμύθι της Τατιάνα Μαρία συνεχίζεται στο Wimbledon καθώς άφησε εκτός και την Γιέλενα Οσταπένκο και είναι στα προημιτελικά!

Η απίθανη πορεία της Τατιάνα Μαρία έχει και συνέχεια στο Wimbledon!

Η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών, μετά την Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε και το Νο12 του ταμπλό, την Γιέλενα Οσταπένκο! Και το έκανε μάλιστα με ανατροπή καθώς επικράτησε με 5-7, 7-5, 7-5 σε 2 ώρες και 7 λεπτά, σώζοντας μάλιστα δύο match points (στο 5-4 του δεύτερου σετ) της Οσταπένκο!

