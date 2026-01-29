Παυλίδης: «Θα ζητήσω συμβουλές από τον Τρούμπιν για τις κεφαλιές»

O Βαγγέλης Παυλίδης... τρελάθηκε με την απίθανη πρόκριση και στις επόμενες προπονήσεις θα ζητήσει τη βοήθεια του Τρούμπιν για τις κεφαλιές.

Η Μπενφίκα στους επτά ουρανούς με τη βοήθεια του Παυλίδη και το κεφάλι του Τρούμπιν «Κάναμε εξαιρετικό ξεκίνημα και δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Οι αντίπαλοι προηγήθηκαν και διαθέτουν σπουδαίους παίκτες, όμως συνεχίσαμε να πιέζουμε και καταφέραμε να γυρίσουμε το ματς με καλές φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικά: σκοράραμε νωρίς και δεν χαλαρώσαμε. Να κερδίζεις έτσι, με το γκολ του Τρούμπιν… είναι πραγματικά τρέλα!» ήταν το αρχικό σχόλιο. Όταν ο Ελληνας φορ ρωτήθηκε αν θα ζητήσει συμβουλές από τον Τρούμπιν για τις κεφαλιές απάντησε: «Ίσως χρειαστεί να κάνω προπόνηση μαζί του στις κεφαλιές. Ήταν απίστευτο».

Για το πως έζησε το θρίλερ της πρόκρισης, ο Παυλίδης απάντησε: «Θα ήταν πάρα πολύ επώδυνο. Όταν μου είπαν ότι ήμασταν εκτός, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Φώναζα στους συμπαίκτες μου να ανεβούμε και να σκοράρουμε… και τελικά το έκανε ο Τρούμπιν. Είναι πραγματικά τρελό. Αυτά τα συναισθήματα δεν περιγράφονται με λόγια. Ξεκινήσαμε με τέσσερις ήττες και τελειώσαμε με εννέα βαθμούς. Αποδείξαμε ότι είμαστε ομάδα ποιότητας. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, γιατί είμαστε ένας μεγάλος σύλλογος».