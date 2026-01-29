Η συγκέντρωση των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια για τα επτά αετόπουλα.

Οπαδοί του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην Ομόνοια για να τιμήσουν τα επτά αετόπουλα.

Μέλη του Πανελληνίου συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ Αθηνών συγκεντρώθηκαν στην ομόνοια και είχαν πανό με τη λέξη Αθάνατοι για την ημερομηνία της τραγωδίας στη Ρουμανία, όπου επτά παιδιά έφυγαν από τη ζωή.

«Η απουσία σας μας βαραίνει, η μνήμη σας μας ενώνει.

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ», αναφέρεται στην ανάρτηση του συνδέσμου.