Η Ονς Ζαμπέρ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Παρί και πάει ολοταχώς για μία μεγάλη πορεία στο Wimbledon.

Με ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι η Ονς Ζαμπέρ κέρδισε και την Γαλλίδα Παρί και συνεχίζει στην δεύτερη εβδομάδα του Wimbledon.

Κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ (6-2, 6-3) και με το ταμπλό στην πλευρά της να έχει σχεδόν αδειάσει, δείχνει το απόλυτο φαβορί για να φτάσει στον τελικό.

14 consecutive points to win the match from @Ons_Jabeur...



Including this stunner #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/SDsmS2lRBu