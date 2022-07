Ενας εκπληκτικός πόντος που είχε κάθε είδους χτύπημα, παίχτηκε μεταξύ Σονέγκο και Γκαστόν με νικητή τον πρώτο.

Μπορεί να πέρασε στα αδιάφορα ματς του χθεσινού Wimbledon, αλλά η αναμέτρηση του Λορέντζο Σονέγκο με τον Ούγκο Γκαστόν πρόσφερε ίσως τον πόντο της χρονιάς.

Οι δύο παίκτες αγωνίστηκαν στο Court 14 και έπαιξαν έναν πόντο πραγματική απόλαυση για τα μάτια.

Συνολικά ο πόντος είχε: 3 drop-shots, 2 tweeners, τρεις λόμπες κι ένα backhand smash, με νικητή τον Ιταλό (κέρδισε και το ματς με 3-0 σετ) ο οποίος αποθεώθηκε από όσους είχαν την τύχη να δουν αυτόν τον υπέροχο πόντο.

Απολαύστε τον:

A point that had it all @HSBC_Sport Play of the Day is a must watch...#Wimbledon pic.twitter.com/ithQfI51qF