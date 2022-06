Πέντε σετ και ένα break στο τέλος χρειάστηκε ο Κάρλος Αλκαράθ για να προσπεράσει το εμπόδιο του Γερμανού Στρουφ.

Ο Γιάν Λέναρντ Στρουφ λίγο έλειψε να πυροδοτήσει την δεύτερη «βόμβα» στο ταμπλό των ανδρών στο Wimbledon.

Μετά τον αποκλεισμό του Χουρκάτζ, μία ανάσα από το να μείνει εκτός βρέθηκε και ο Κάρλος Αλκαράθ, που χρειάστηκε πέντε σετ για να επικρατήσει του Γερμανού αντιπάλου του (4-6, 7-5, 4-6, 7-6, 6-4).

Teenage kicks @carlosalcaraz, the youngest man in the draw, secures a brilliant victory against Jan-Lennard Struff#Wimbledon pic.twitter.com/Z66hBU8qVq