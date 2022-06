Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ είναι το πρώτο μεγάλο θύμα αποκλεισμού στο Wimbledon, καθώς ο Νταβίντοβιτς- Φοκίνα τον απέκλεισε σε 5 σετ.

Ο Χουμπέρτ Χουρκάτζ είναι ο πρώτος παίκτης του Τοπ10 που αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Wimbledon.

Ηττήθηκε από τον Νταβίντοβιτς-Φόκινα με 3-2 σετ (7-6, 6-4, 5-7, 2-6, 7-6), σε ένα ματς που ο Πολωνός ανέτρεψε το εις βάρος του 2-0 στα σετ, έσωσε 3 match point του αντιπάλου του, πήρε ανάσα από την διακοπή στο τρίτο σετ λόγω βροχής μετά το 5-5, για να χάσει τελικά το ματς στο super tie break του πέμπτου σετ...

Ο Φοκίνα αιφνιδίασε τον περσινό ημιφιναλίστ και πήρε τα πρώτα δύο σετ με 7-6, 6-4 και έφτασε σε τρία match point στο υπέρ του 5-3 (40-0) στο τρίτο σετ, αλλά με… κάποιον τρόπο ο Χουρκάτζ ισοφάρισε κάνοντας break!

Emmm



So this just happened on match point.



And now we're at 5-5 in the third.



This feels like the start of an Aesop's fable. pic.twitter.com/icsq1zzeZ0