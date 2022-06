Ο Νόβακ Τζόκοβιτς χρειάστηκε 4 σετ απέναντι στον μαχητικό Νοτιοκορεάτη Κουόν, για να προκριθεί στον δεύτερο γύρο του Wimbledon.

Το μόνο που μπορεί να κρατήσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς από την πρεμιέρα του στο Wimbledon, είναι η πρόκριση.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος στον πρώτο γύρο απώλεσε ένα σετ, με τον Νοτιοκορεάτη Κουόν να του βάζει δύσκολα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Τζόκοβιτς κέρδισε με 3-1 σετ (6-3, 3-6, 6-3, 6-4), αλλά στο τρίτο σετ γλίτωσε από break points του αντιπάλου του στο 1-1 και έκανε break ο ίδιος στο 4-3 για να πάρει προβάδισμα.

The quest for title number seven is off to a successful start for @DjokerNole #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/CC92zySTbX

Ένα break νωρίς στο τέταρτο σετ ήταν αυτό που ήταν αρκετό για να τον στείλει στην επόμενη φάση όπου θα παίξει με έναν εκ των Κοκκινάκη και Μάρζακ.

Για τον Νόλε ήταν μία ιστορική νίκη καθώς έγινε ο πρώτος τενίστας στην ιστορία (άνδρας ή γυναίκα) που μετρά από 80 νίκες στο κάθε ένα από τα 4 grand slam! Εχει 82 στο Australian Open, 85 στο Roland Garros, 80 στο Wimbledon και 81 στο US Open.

82 - Australian Open

85 - Roland Garros

80 - Wimbledon

81 - US Open @DjokerNole becomes the first player to record 80 singles wins at ALL FOUR Grand Slam events pic.twitter.com/PaiPrnn9vZ