Μουράτογλου: «Ο Νόβακ ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης όλων των εποχών» (pic)

O προπονητής της Σερένα Γουίλιαμς, Πατρίκ Μουράτογλου, βάζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε θέση οδηγού για τον τίτλο του GOAT!

Ως τον πιο ολοκληρωμένο τενίστα όλων των εποχών χαρακτήρισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς ο Πατρίκ Μουράτογλου.

Ο προπονητής της Σερένα Γουίλιαμς και μέντορας του Στέφανου Τσιτσιπά με ανάρτηση του στο twitter μετά από την επικράτηση του Σέρβου στο Wimbledon πήρε ουσιαστικά θέση στο θέμα του GOAT.

«Ο Νόβακ είναι ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης όλων των εποχών. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να βρίσκει τη λύση στα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσα στο κορτ σε κάθε επιφάνεια.

Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο είναι σε θέση να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών», έγραψε ο Πατρίκ Μουράτογλου.

Novak is the most complete player of all times. That enables him to find the solution to most of the problems on court and this, on every surface. It explains why he is now in the best position to become the GOAT.