Το... ράλι των μελών του Big-3 στις κατακτήσεις Grand Slam (vid)

Από τα 14 του Πιτ Σάμπρας, στο μεγάλο ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ και στην ισοφάριση από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το 2002 στη Νέα Υόρκη και στο US Open ο Πιτ Σάμπρας έγινε o 1oς τενίστας που φτάνει στα 14 Grand Slam.

Ο διάδοχος του στο Wimbledon, o Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος ξεπέρασε τα 7 τρόπαια του στο Λονδίνο και έφτασε τα 8, χρειάστηκε μόλις 7 σεζόν για να φτάσει τα 15 Grand Slam.

Ξεκίνησε το 2003 στο Wimbledon και το 2009 στο Roland Garrοs πανηγύρισε το 15ο! Είναι το μοναδικό τρόπαιο του Φέντερερ στο Παρίσι αλλά ήταν ιστορικό!

Pure domination.



The story of the Big 3's Grand Slam race (so far...)#Wimbledon pic.twitter.com/G7AJSpYwIP