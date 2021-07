Τζόκοβιτς: «Είναι θρύλοι ο Ρότζερ και ο Ράφα» (vid)

O Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε πως λόγω του Φέντερερ και του Ναδάλ έχει φτάσει εδώ και σημείωσε πως στόχος είναι να κερδίσει και τα 4 Grand Slam.

Το... καπέλο στον Ρότζερ Φέντερερ και στον Ράφα Ναδάλ που τον οδήγησαν τόσο ψηλά "έβγαλε" ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος μετά από την κατάκτηση του 6ου Wimbledon που είναι και το 20o Grand Slam σημείωσε ότι ο Ελβετός και ο Ισπανός είναι ο λόγος που είναι τόσο ψηλά σήμερα: «Το έχω πει πολλές φορές και στο παρελθόν, πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής στον Ράφα και στον Ρότζερ.

Another classic champion's interview from @DjokerNole (Well, he has had a lot of practice...) #Wimbledon pic.twitter.com/cvYU0NCGd9

Είναι θρύλοι του αθλήματός μας και είναι οι δυο πιο σημαντικοί παίκτες που αντιμετώπισα στην καριέρα μου. Είναι ο λόγος που βρίσκομαι σ' αυτή τη θέση σήμερα.

Με βοήθησαν να συνειδητοποιήσω τι πρέπει να κάνω για να βελτιωθώ πνευματικά, σωματικά και τακτικά. Όταν μπήκα στο Top 10 για πρώτη φορά, έχανα για 3-4 χρόνια όλα τα μεγάλα παιχνίδια που έδινα μ' αυτούς τους δυο. Κάτι άλλαξε στο τέλος του 2010 και στις αρχές του 2011 και τα τελευταία 10 χρόνια ήταν ένα απίθανο ταξίδι, που δεν σταματάει εδώ».

"They are the reason that I am where I am today"



20-20-20. What a privilege it has been watching all three #Wimbledon pic.twitter.com/DRMa1no6Xr