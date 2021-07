Το κλάμα του Σαποβάλοφ για τον αποκλεισμό από τον Τζόκοβιτς (vid)

Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε από το κορτ ο Ντένις Σαποβάλοφ μετά από τον αποκλεισμό από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αυτός ο Νόβακ Τζόκοβιτς όσο παίζει σε Grand Slam θα δημιουργεί "ψυχολογικά" στους εκπροσώπους της νέας γενιάς του τένις.

Όλοι προσπαθούν, φτάνουν κοντά ή μακριά, αλλά στο τέλος νικά ο Σέρβος. Σε τελικούς, σε ημιτελικούς, σε προημιτελικούς...

Μόνο σε τελικούς φέτος κέρδισε τον Μεντβέντεφ και τον Τσιτσιπά. Το τελευταίο "θύμα" του ήταν ο Ντένις Σαποβάλοφ στον ημιτελικό του Wimbledon.

