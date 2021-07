Στον τελικό του Wimbledon για το 20ο Grand Slam ο Τζόκοβιτς! (vids)

O Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 3-0 σετ τον Ντένις Σαποβάλοφ και θα παίξει την Κυριακή με τον Ματέο Μπερετίνι στον τελικό του Wimbledon για να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 20 Grand Slam των Ναδάλ-Φέντερερ.

Με την 20η νίκη του στο 2021 σε Grand Slam ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον 30ο Major τελικό της καριέρας του.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε με 7-6 (3), 7-5, 7-5 τον Καναδό Ντένις Σαποβάλοφ στον ημιτελικό και θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (16:00) στο Wimbledon μ' αντίπαλο τον Ματέο Μπερετίνι!

#Wimbledon title No.6 is in reach.



Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ July 9, 2021

Ο "Νόλε" έχει κατακτήσει το Wimbledon το 2011, το 2014, το 2015, το 2018 και το 2019 και αυτή ήταν η 78η νίκη του. Πάντως με τον Μπερετίνι είναι στο 2-0 ο Σέρβος.

Πάντως είναι σημαδιακή η ημερομηνία αφού στις 9/7/2001 ο προπονητής του ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς έγινε ο μοναδικός παίκτης που ήταν εκτός top-100 και κατέκτησε το Wimbledon.

Μια ανάσα από τα ρεκόρ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θέλει μια νίκη για να κατακτήσει το 6ο Wimbledon της καριέρας του που θα είναι το 20ο Grand Slam. Έτσι θα ισοφαρίσει το μεγάλο ρεκόρ του Ρότζερ Φέντερερ και του Ράφα Ναδάλ που έχουν 20 κατακτήσεις.

Παράλληλα θα γίνει ο πρώτος τενίστας στην open era που θα κερδίσει τα 3 πρώτα Grand Slam της χρονιάς. Είναι νικητής στο Australian Open 2021, στο Roland Garros 2021 και θέλει και το Wimbledon 2021.

Έτσι θα μείνει και στο κυνήγι του μεγάλου Ροντ Λέιβερ ο οποίος το 1962 και το 1969 πέτυχε το 4χ4 σε Grand Slam.

Βέβαια έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ίσως να μπορέσει τον Σεπτέμβριο στο US Open να παλέψει για το 5ο μεγάλο τίτλο της χρονιάς εάν έρθει το χρυσό στο Τόκιο.

Ανατροπή στο 1ο σετ

Στο 1ο σετ, ο Ντένις Σαποβάλοφ, θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ (2-1) και θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-3. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 5-5 και θα προηγηθεί με 6-5.

Ακολούθησε τάι μπρέικ και ο Σέρβος σε 53' θα κλείσει το σετ με 7-6 (3).

Ο Καναδός θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ του 2ου σετ αλλά ο Σέρβος θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα φτάσει στο 6-5 και θα κλείσει το σετ στο 7-5.

Το φινάλε στο 3ο σετ

Στο 3ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς ισοφαρίζει σε 3-3 αλλά ο Ντένις Σαποβάλοφ θα κρατήσει το σερβίς του για το 4-3. Θα ισοφαρίσει σε 5-5 ο "Νόλε" και θα μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5!

A sterling effort in just his 10th singles match at #Wimbledon



No doubt we'll be seeing plenty more of @denis_shapo on this stage in the future... pic.twitter.com/TnMlEIBAtf — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021

Όπως και στο 2ο σετ ο "Νόλε" θα κλείσει το σετ στο σερβίς του (7-5).

Πάντως ο Σαποβάλοφ με την πορεία του στο Wimbledon θα επιστρέφει στο top-10 και συγκεκριμένα στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τζόκοβιτς φτάνει για μια ακόμη φορά σε τελικό στο Wimbledon χωρίς να συναντήσει top-10 παίκτη αλλά στον τελικό θα παίξει με το Νο9 τον Ματέο Μπερετίνι.

Με την γλώσσα των αριθμών

Ο αγώνας είχε διάρκεια 2.44 και οι πόντοι ήταν 115-104.

Ο Τζόκοβιτς είχε 3/10 μπρέικ πόιντ και ο Σαποβάλοφ 1/11, ενώ οι winners ήταν 40-32 για τον Καναδό και τα αβίαστα λάθη 36-15 επίσης για τον Σαποβάλοφ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε 81% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και 85% στο φιλέ.

Καλό παιχνίδι από τον Καναδό αλλά φάνηκε η απειρία του και ο Σέρβος ήξερε πως θα πάρει το εισιτήριο.