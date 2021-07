Ο Ρωμαίος Μπερετίνι στον τελικό του Wimbledon (vids)

O Ματέo Μπερετίνι απέκλεισε με 6-3, 6-0, 6-7 (3), 6-4 τον Χούμπερτ Χούρκατς και έγινε ο πρώτος Ιταλός που θα παίξει σε τελικό στο Wimbledon.

Ιστορία έγραψε στο Λονδίνο ο Ματέο Μπερετίνι αφού έγινε ο πρώτος Ιταλός τενίστας που προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon.

Ο 25χρονος Ρωμαίος που είναι στο Νο9 κόσμου απέκλεισε με 6-3, 6-0, 6-7 (3), 6-4 τον Χούμπερτ Χούρκατς στον ημιτελικό και θα παίξει την Κυριακή στον τελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ή τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Δυο τελικοί για την Ιταλία

Την ίδια ημέρα την Κυριακή η Ιταλία θα έχει στραμμένο το βλέμμα της στο Λονδίνο.

Πρώτα θα περιμένει από τον Ματέο Μπερετίνι να πάρει τον τίτλο στον τελικό στο Wimbledon και αργότερα το βράδυ από την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να πάρει το Euro 2020 απέναντι στην Αγγλία.

Ο Ματέο Μπερετίνι που λίγες ημέρες πριν από το Wimbledon κατέκτησε το Queen's Club Championship θα παίξει για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam αφού το 2019 στο US Open τον είχε αποκλείσει στον ημιτελικό ο Ράφα Ναδάλ.

Into the history books @MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC July 9, 2021

Ο πέμπτος της νέας γενιάς

Ο Ιταλός είναι ο 5ος τενίστας της αποκαλούμενης νέας γενιάς που θα φτάσει σε τελικό σε Grand Slam στα χρόνια των Big-3.

Ο Ντομινίκ Τιμ έχει 0/3 τελικούς (Ναδάλ (2), Τζόκοβιτς (1)) ενώ κέρδισε το US Open 2020 απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο τρίτος είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ που έχει 2 χαμένους τελικούς (US Open 2019 από Ναδάλ και Australian Open 2021 από Τζόκοβιτς) και ο τέταρτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έχασε το Roland Garros 2021 από τον Τζόκοβιτς.

Τέλος στο σερί top-10

Ο Ματέο Μπερετίνι έβαλε τέλος στο σερί top-10 νικών του Χούμπερτ Χούρκατς.

Ο Πολωνός (Νο18) είχε αποκλείσει στο Miami Open που κατέκτησε τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αντρέι Ρούμπλεφ ενώ στο Wimbledon έδωσε συνέχεια...

Πρώτα έβγαλε νοκ άουτ το Νο2 κόσμου τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον 4ο γύρο και εν συνεχεία απέκλεισε με 3-0 σετ τον 8 φορές πρωταθλητή Ρότζερ Φέντερερ.

Έχασε από τον 5ο στη σειρά top-10 παίκτη που συνάντησε και είναι ο Ματέο Μπερετίνι.

Ο πρώτος ημιτελικός

Στο 1ο σετ, ο Ματέο Μπερετίνι θα "σπάσει" το αντίπαλο σερβίς στο 7ο γκέιμ (4-3) και θα πετύχει και 2ο μπρέικ για να κλείσει στο 6-3.

Με μπρέικ θα αρχίσει το 2ο σετ πάλι από την πλευρά του Ιταλού που θα φτάσει εύκολα στο 2-0. To σετ θα είναι περίπατος για τον Ιταλό που με 2 ακόμη μπρέικ (4-0, 6-0) θα πάει στο 2-0.

Στο 3ο σετ ο Μπερετίνι κρατάει το σερβίς του για να φτάσει στο 4-3 και ο Χούρκατς κρατάει για το 4-4. Θα το κερδίσει ο Χούρκατς με 7-6 (3) αφού θα προηγηθεί με 4-0 και 5-1 στο τάι μπρέικ.

Στο 4ο σετ πάλι θα ξεκινήσει με μπρέικ (2-0) ο Ιταλός που θα το κρατήσει έως το φινάλε για το 6-4.

Κλειδί τα μπρέικ

Ο Ματέο Μπερετίνι δεν επέτρεψε στο Χούμπερτ Χούρκατς να φτάσει σε μπρέικ σε 4 σετ (0.2) ενώ ο ίδιος είχε 6/10!

Οι άσοι ήταν 22-5 και οι winners 60-27 για τον Ιταλό. Ο Πολωνός είχε 26-18 αβίαστα λάθη.

Ο Ιταλός είχε 86% κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς.