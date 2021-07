Wimbledon: Κανείς δεν σταματάει τον Τζόκοβιτς (vids)

Ο Νόβακ Τζόκοβτς είναι ασταμάτητος. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 3-0 του Μάρτον Φούτσοβιτς και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Wimbledon.

Ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του 20ου Grand Slam τίτλου βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος επικράτησε με 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) του Μάρτον Φούτσοβιτς σε 2 ώρες και 17 λεπτά, πέτυχε την 100η του νίκη στο χορτάρι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Αγγλικού τουρνουά. Ο σπουδαίος αυτός τενίστας συνεχίζει την εξαιρετική του φετινή χρονιά, στην οποία ήδη έχει κατακτήσει το τουρνουά της Αυστραλίας και το Roland Garros και φέτος θα προσπαθήσει να πετύχει κάτι μαγικό κατακτώντας όχι μόνο τα 4 τουρνουά Grand Slam, αλλά και το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάτι που κανείς δεν έχει πετύχει στο παρελθόν. Ο 34χρονος Σέρβος στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ντένις Σαποβάλοφ με Καρέν Κατσάνοφ.

