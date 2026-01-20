Ο Κουιαμπάνο που έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό, έπαιξε με την Κ21 της Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν και εντυπωσίασε με την εμφάνιση του.

Μετά από 77 συμμετοχές με 10 γκολ και 7 ασίστ, ο Κουιαμπάνο επέστρεψε από τον δανεισμό του και εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία το περασμένο καλοκαίρι τον απέκτησε με έξι εκατ. ευρώ.

Ο 22χρονος αριστεροπόδαρος οπισθοφύλακας έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι και πήρε χρόνο συμμετοχής με την Κ21 του αγγλικού συλλόγου κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν για το Premier League International Cup U21.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έκανε μία γεμάτη εμφάνιση ενώ έκανε την ασίστ για το τελικό 2-0 από τον ΜακΚλούρ στο 33'. Στο «X» υπήρξε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του ταλαντούχου ακραίου μπακ και όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.