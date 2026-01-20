Ολυμπιακός: Όσα έκανε ο Κουιαμπάνο κόντρα στην Κ21 της Παρί Σεν Ζερμέν
Μετά από 77 συμμετοχές με 10 γκολ και 7 ασίστ, ο Κουιαμπάνο επέστρεψε από τον δανεισμό του και εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία το περασμένο καλοκαίρι τον απέκτησε με έξι εκατ. ευρώ.
Ο 22χρονος αριστεροπόδαρος οπισθοφύλακας έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι και πήρε χρόνο συμμετοχής με την Κ21 του αγγλικού συλλόγου κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της Παρί Σεν Ζερμέν για το Premier League International Cup U21.
Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έκανε μία γεμάτη εμφάνιση ενώ έκανε την ασίστ για το τελικό 2-0 από τον ΜακΚλούρ στο 33'. Στο «X» υπήρξε βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του ταλαντούχου ακραίου μπακ και όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Cuiabano vs PSG U21— tim stark (@timstarkdev) January 20, 2026
NFFC 🌳🔴⚪ pic.twitter.com/2oC0pPyY45
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.