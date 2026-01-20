Σύνδεσμοι φιλάθλων Ρεάλ: «Λάθος η συμμετοχή στο NBA Europe»

Οι τρεις μεγαλύτεροι σύνδεσμοι των οπαδών της Ρεάλ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της ομάδας στο NBA Europe.

Οι Berserkers, οι Eye Of The Tiger και η Βig Family, οι τρεις μεγαλύτεροι σύνδεσμοι φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για να εκφράσουν την άποψή τους για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Θεωρούν ότι η ομάδα τους θα πρέπει να βρίσκεται δίπλα «στις ιστορικές ομάδες με παράδοση στο μπάσκετ», κάτι που, σήμερα, «δεν φαίνεται να είναι η προσέγγιση που προσφέρει το project NBA Europe και χαρακτηρίζουν λάθος αν η Ρεάλ πάει μόνη της σε αυτή τη διοργάνωση.

Αναλυτικά

«Σε συνέχεια των πληροφοριών που έχουν εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες και, ειδικότερα, τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη θέση του Συλλόγου μας όσον αφορά την Ευρωλίγκα και το πρότζεκτ NBA Europe, θα θέλαμε να εκφράσουμε από κοινού τη γνώμη μας γι' αυτό.



Ξεκινάμε από τη βάση ότι οι δημόσιες πληροφορίες είναι περιορισμένες και ότι ο ίδιος ο Σύλλογος δεν έχει δείξει σαφώς ποια είναι η θέση του. Η δέσμευσή μας είναι στο μπάσκετ στην Ευρώπη, όπου μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ιστορικές ομάδες με παράδοση στο μπάσκετ. Και, σήμερα, αυτή δεν είναι η προσέγγιση που φαίνεται να προσφέρεται από το πρότζεκτ NBA Europe, στο οποίο, από τη σημερινή Ευρωλίγκα, θα συμμετείχε μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης. Το να πάει κανείς μόνος σε αυτήν τη νέα διοργάνωση, κατά την ταπεινή μας γνώμη, θα ήταν λάθος.

Είναι αλήθεια ότι η Euroleague έχει πράγματα με τα οποία δεν συμφωνούμε, όπως ο εορτασμός του Final Four στο Άμπου Ντάμπι και οι πολύ υψηλές τιμές των εισιτηρίων διαρκείας σε όλα τα F4. Ούτε η συμμετοχή μιας πρόσφατα δημιουργημένης ομάδας από το Ντουμπάι μόνο για οικονομικούς λόγους, μεταξύ άλλων.



Ωστόσο, παρά όλα αυτά, παραμένει η διοργάνωση που συγκεντρώνει σήμερα τα μεγάλα ιστορικά κλαμπ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έχει ένα σαφές σχέδιο, είτε μας αρέσει περισσότερο είτε λιγότερο. Από την άλλη, το πρότζεκτ του NBA Europe, δεδομένων των δηλώσεων που έγιναν αυτήν την εβδομάδα από τον κομισάριο της, Σίλβερ, δημιουργεί περισσότερες σκιές παρά φώτα, τόσο σε αθλητικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Είμαστε περήφανοι που ο Σύλλογός μας υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στη δημιουργία νέων διοργανώσεων, αλλά θα θέλαμε να το κάνει σε συνεργασία με άλλες ομάδες που επίσης έχουν μεγάλη παράδοση. Είναι απαραίτητο να επιτευχθούν συμφωνίες και να βελτιωθεί αυτό που η Euroleague προσφέρει αυτή τη στιγμή σε ορισμένες πτυχές.



Η Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει πάντα να αγωνίζεται στην κορυφαία διοργάνωση και αυτό, σήμερα, δεν μπορεί να προσφερθεί από το NBA Europe.

Από την άλλη πλευρά, και για να ολοκληρώσουμε, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι πάντα θα ποντάρουμε στο μπάσκετ, στο οποίο το πάθος των φιλάθλων αποτελεί σημαντικό πυλώνα των αγώνων και στο οποίο οι τιμές των εισιτηρίων και των συνδρομών είναι λογικές, ώστε αυτό το άθλημα να μην γίνει είδος πολυτελείας.



Ό,τι και αν συμβεί, θα είμαστε πάντα στο πλευρό του Συλλόγου των αγαπημένων μας, στηρίζοντάς τον στις καλές και στις δύσκολες στιγμές.