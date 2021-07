Άδοξο τέλος για την Ραντουκάνου, στους "8" η Τομλγιάνοβιτς (vid)

Η Έμα Ραντουνάκου αποσύρθηκε στο 2ο σετ του αγώνα (6-4, 3-0) λόγω τραυματισμού και η Άιλα Τομλγιάνοβιτς θα παίξει στον 1ο προημιτελικό της στο Wimbledon.

Μετά από τον σύντροφο της, τον Ματέο Μπερετίνι , και η Άιλα Τομλγιάνοβιτς, προκρίθηκε στους "8" στο Wimbledon.

Η 28χρονη από την Αυστραλία με καταγωγή από την Κροατία στον 4ο γύρο αντιμετώπισε το κορίτσι-θαύμα, την Έμα Ραντουκάνου , και μετά από το 6-4, 3-0 η Βρετανίδα αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού.

Not the way Tomljanovic would want to reach her first major QF for sure. #Wimbledon pic.twitter.com/G63ahtpIvK