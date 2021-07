Στους "8" ο Φέντερερ και περιμένει τον Μεντβέντεφ (vids)

Με την 105η νίκη του στο Wimbledon ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε στον 18ο προημιτελικό του και θα περιμένει την ολοκλήρωση του αγώνα Μεντβέντεφ-Χούρκατς για να μάθει τον αντίπαλο του.

O 39χρονος Ελβετός με την 105η νίκη του στο τουρνουά απέκλεισε με 7-5, 6-4, 6-2 τον Ιταλό Λορέντζο Σόνεγκο και θα περιμένει την Τρίτη για να μάθει τον αντίπαλο του.

Φαβορί είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ ο οποίος έχει προβάδισμα 6-2, 6-7(2), 6-3, 3-4 στον αγώνα του 4ου γύρου με τον Χούμπερτ Χούρκατς που ξεκίνησε την Δευτέρα αλλά λόγω βροχής διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Τρίτη (15:30).

