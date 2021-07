Πρώτος προημιτελικός μετά από τον τίτλο του 2018 για την Κέρμπερ (vid)

H πρωταθλήτρια του Wimbledon 2018, Αντζεκίκ Κέρμπερ, απέκλεισε με 2-0 σετ την 17χρονη Κόκο Γκοφ που σταμάτησε εκ νέου στους "16".

Στους "8" του Wimbledon για πρώτη φορά μετά από την κατάκτηση του, το 2018, προκρίθηκε το 2021 η Αντζελίκ Κέρμπερ.

Η 33χρονη τενίστρια από την Γερμανία είχε κερδίσει το τρόπαιο το 2018 και έκτοτε δεν έφτασε σε προημιτελικό σε κανένα Grand Slam.

One set away from the quarter-finals for our 2018 champion 🇩🇪