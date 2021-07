Η Τζαμπέρ πέταξε εκτός προημιτελικών την Σβίατεκ!

Η πρώτη έκπληξη της ημέρας στο Wimbledon με την Ονς Τζαμπέρ να αφήνει εκτός συνέχειας την Σβίατεκ.

Με μία έκπληξη άρχισε η δεύτερη εβδομάδα στο Wimbledon.

H Τυνήσια Ονς Τζαμπέρ, πέταξε εκτός συνέχειας την Ιγκα Σβίατεκ και είναι στις «8» του grand slam!

H Τζαμπέρ πήρε μεγάλη πρόκριση η οποία ήρθε μάλιστα με ανατροπή, κερδίζοντας με 2-1 σετ (5-7, 6-1, 6-1). Η Πολωνή σε ένα κλειστό πρώτο σετ κατάφερε να το πάρει κάνοντας μπρέικ στο υπέρ της 6-5. Η Τζαμπέρ όμως ήταν καταιγιστική στο δεύτερο σετ. Προηγήθηκε με 4-0 χάρη σε δύο μπρέικ και με ένα τρίτο έκλεισε το σετ με 6-1, ενώ στο τρίτο οι δύο αντίπαλες ήταν στο 1-1 και η Τυνήσια έκανε ένα ακόμη μπρέικ στο 3-1 για να προηγηθεί στο σερβίς της με 4-1 και την Σβίατεκ να χάνει ευκαιρίες στο επόμενο γκέιμ για να επιστρέψει στο ματς. Ένα ακόμη μπρέικ έκανε το 5-1, με την Πολωνή κάτοχο του Roland Garros το 2020 να παραδίνεται σε 1 ώρα και 41 λεπτά.

Είναι η πρώτη φορά που φτάνει τόσο μακριά στο Wimbledon, αλλά και η πρώτη τενίστρια μετά το 1974 από τη βόρεια Αφρική ή την Αραβική χερσόνησο που φτάνει σε αυτόν τον γύρο στο συγκεκριμένο Grand slam.

Ons Jabeur becomes the first Arab or North African - man or woman - to reach the Wimbledon quarter-finals since Egypt's Ismail El Shafei in 1974.



Takes out No.7 seed Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1 to reach the last-eight stage at the Championships.