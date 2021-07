Επέστρεψε από το 0-2 και είναι στους "16" ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε με 6-7 (3), 3-6, 6-3 6-3, 6-2 τον Μάριν Τσίλιτς και θα παίξει με τον Χούμπερτ Χούρκατς για μια θέση στους "8" στο Wimbledon.

Μετά από 3 ώρες και 36 λεπτά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ προκρίθηκε στον 4ο γύρο στο Wimbledon.

O Ρώσος τενίστας που είναι στο Νο2 κόσμου βρέθηκε πίσω με 0-2 σετ στον αγώνα του με τον Κροάτη Μάριν Τσίλιτς αλλά επέστρεψε και επικράτησε με 6-7 (3), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2!

Ο Μεντβέντεφ συνεχίζει στους "16" και είναι το φαβορί για είσοδο στους "8" αφού αντίπαλος του θα είναι ο Χούμπερτ Χούρκατς.

Roaring to victory



No.2 seed @DaniilMedwed fights from two sets down to win for the first time in his career as he beats 2017 finalist Marin Cilic for a spot in the fourth round#Wimbledon pic.twitter.com/CUvBm2JlF5