Τρία στα τρία για τον Ζβέρεφ στο 2021 (vids)

O Αλεξάντερ Ζβρέρεφ απέκλεισε με 3-1 σετ τον Τέιλορ Φριτζ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο σε 3ο Grand Slam στο 2021.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι από τους πλέον σταθερούς παίκτες στον κόσμο και έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο του στο Νο5 κόσμου.

Ο Γερμανός απέκλεισε με 6-7 (3), 6-4,6-3, 7-6 (4) τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ και συνεχίζει στους "16" του Wimbledon εκεί όπου θα παίξει με τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ.

Είναι η 3η πρόκριση του Ζβέρεφ σε 2η εβδομάδα Grand Slam μέσα στο 2021. Στο Australian Open έφτασε στον προημιτελικό, στο Roland Garros στον ημιτελικό και στο Wimbledon είναι στον 4ο γύρο.

Βέβαια "τρέχει" ένα σερί 7-0 σε προκρίσεις στη 2η εβδομάδα. Στο Wimbledon 2019 έμεινε τελευταία φορά εκτός αφού αποκλείστηκε στον 1ο γύρο.

Από την άλλη στον 4ο γύρο συνεχίζει ο Ματέο Μπερετίνι που απέκλεισε με 6-4,6-4,6-4 τον Αλιάζ Μπέντενε και θα παίξει με τον Ίλια Ιβάσκα.

. @MattBerrettini asks for @Ajlatom 's score while leaving the court. #wimbledon pic.twitter.com/29P5mPT0Ab

Στους "16" είναι και ο νικητής του Miami Open 2021, Χούμπερτ Χούρκατς, που έβγαλε νοκ άουτ με 6-3,6-4,6-2 τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Αντίπαλος του θα είναι ο νικητής του αγώνα Μεντβέντεφ-Τσίλιτς.

Bublik loses the match but always wins with his smile #Wimbledon pic.twitter.com/KMLNat8I0U