Αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού ο Νικ Κύργιος (pic&vids)

Ο Νικ Κύργιος αποσύρθηκε στο 2ο σετ του αγώνα του στο Wimbledon με τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς.

Πάνω που "ανέβαζε" στροφές ένας τραυματισμός στους κοιλιακούς βάζει τέλος στα όνειρα του Νικ Κύργιου για διάκριση στο Wimbledon.

Ο Αυστραλός που είχε να παίξει από τον Φεβρουάριο και το Australian Open "φόρτωσε" το πρόγραμμα του στο Wimbledon αφού επέλεξε ν' αγωνιστεί και στο διπλό μικτό με την Βίνους Γουίλιαμς.

Στον αγώνα του 3ου γύρου με τον Καναδό Φελίξ Οζε Αλιασίμ ο Κύργιος αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού στους κοιλιακούς στο φινάλε του 2ου σετ και ενώ ήμασταν στο 1-1 (6-2,1-6).

O Νικ είχε ενοχλήσεις από το 1ο σετ, πήρε ιατρικό τάιμ αλλά δεν συνέχισε μετά από το 2ο σετ.

Ο Καναδός συνεχίζει στον 4ο γύρο και θα παίξει Ζβέρεφ ή Φριτζ.