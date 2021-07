Τομλγιάνοβιτς σε Οσταπένκο: «Είσαι η χειρότερη παίκτρια στο Tour» (vids)

"Ξεκατίνιασμα" ανάμεσα στην Τομλγιάνοβιτς και την Οσταπένκο μετά από το τέλος του αγώνα τους στο Wimbledon.

Η Άιλα Τομλγιάνοβιτς πανηγύριζε την πρώτη της πρόκριση στους "16" στο Wimbledon αλλά η Γέλενα Οσταπένκο θέλησε να της το χαλάσει...

Η Αυστραλή και η Λετονή είχαν διαφωνήσει έντονα στο 3ο σετ και ενώ το σκορ ήταν 4-0 για την Άιλα η Γέλενα ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ για να ... κόψει το ρυθμό.

The end of Ostapenko-Tomljanovic.



“Your behavior is terrible, terrible!”

“You’re the one to talk!”

“You have zero respect, yes?”



“The worst player on the tour.”#Wimbledon #ImJustHereForTheHandshake pic.twitter.com/NM9JDdD8Z7