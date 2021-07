Ο Σαποβάλοφ έβγαλε νοκ άουτ τον θρυλικό Μάρεϊ (vids)

O Ντένις Σαποβάλοφ απέκλεισε με 6-4. 6-2, 6-2 τον θρυλικό Άντι Μάρεϊ και θα παίξει με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ στον 4ο γύρο του Wimbledon.

Στον 3ο γύρο ολοκληρώθηκε η πορεία του Άντι Μάρεϊ στο Wimbledon 2021.

Another year, another batch of Murray memories to cherish



Until next time, Andy #Wimbledon pic.twitter.com/4uraca8T3j — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2021

Ο Βρετανός, πρώην Νο1 και νικητής στο Wimbledon το 2013 και το 2016, ως Νο118 συμμετείχε στο τουρνουά για πρώτη φορά μετά από το 2017 και μόλις για 2η φορά στην καριέρα του (η πρώτη το 2005) αποκλείστηκε στους "32".

Super Shapovalov



The Canadian proves a step too far for Andy Murray and moves on to the second week at The Championships 🇨🇦#Wimbledon pic.twitter.com/P93HEZSuwc — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2021

Ο Καναδός Ντένις Σαποβάλοφ, εκπρόσωπος της νέας γενιάς και Νο12 κόσμου απέκλεισε τον Άντι Μάρεϊ με 6-4,6-2,6-2 και θα παίξει στον 4ο γύρο με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Η "μάχη" στο 1ο σετ

Ο Άντι Μάρεϊ βρέθηκε πίσω στο 1ο σετ με 5-1 αλλά έφτασε στο 5-4! Έχασε όμως 3 μπρέικ πόιντ (στο 10ο) και το σετ με 6-4 αλλά συνέχισε να παλεύει έως το φινάλε.

the Shapovalov volley everyone is talking about #Wimbledon pic.twitter.com/FLifgMyyE9 — Tennis GIFs (@tennis_gifs) July 2, 2021

Έφτασε φέτος στις 60 νίκες στο Wimbledon και όλοι περιμένουν να είναι εκεί και το 2022.

Ο Άντι είναι ο αγαπημένος του κοινού αφού έχει χαρίσει στους Βρετανούς 2 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και αποθεώθηκε από το 1ο έως το τελευταίο λεπτό του στο Wimbledon 2021.

Ο Καναδός είχε στο παιχνίδι 6/11 μπρέικ πόιντ και ο Βρετανός 1/9. Οι winners ήταν 42-16 και τα αβίαστα 23-17.

"I just told him he's my hero"



A display of real maturity, on and off the court, from @denis_shapo #Wimbledon pic.twitter.com/9N9xv3VWIA — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2021

Πρεμιέρα και 4ος γύρος για Κόρντα

Ο Σεμπάστιαν Κόρντα στην 1η του συμμετοχή στο Wimbledon είναι ήδη στους "16".

Ο νεαρός Αμερικανός, "μαθητής" του Αντρέ Άγκασι, απέκλεισε με 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 τον Βρετανό Νταν Έβανς στο "σπίτι" του και θα παίξει στον 4ο γύρο με τον Κάρεν Κατσάνοφ.

Στον 4ο γύρο για 3η φορά στην καριέρα της προκρίθηκε και η Μάντισον Κις η οποία κέρδισε με 7-5, 6-3 την Ελίζ Μέρτενς και θα συναντήσει την Βικτόρια Γκόλουμπιτς (Ελβετία).