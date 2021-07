Το.... γλυκό μήνυμα του Στέφανου Τσιτσιπά στον αδελφό του Πέτρο (pic)

Ο αποκλεισμός στον 1ο γύρο του διπλού στο Wimbledon δεν εμπόδισε τον Στέφανο Τσιτσιπά να εκφράσει τα συναισθήματα του όταν παίζει μαζί με τον αδελφό του, τον Πέτρο.

Τι και εάν αποκλείστηκαν από τον 1ο γύρο στο διπλό στο Wimbledon;

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλει να παίζει με τον μικρότερο αδελφό του, τον Πέτρο, να τον βοηθά να γίνει καλύτερος τενίστας και γιατί όχι μέσα από τους αγώνες και την προπόνηση να φτάσουν κάποια στιγμή και στην επιτυχία.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απολαμβάνει να παίζει με τον Πέτρο και το "φωνάζει" και δημόσια.

I smile because you’re my brother. I laugh because there’s nothing you can do about it! pic.twitter.com/iTTPnj9viH