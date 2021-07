«Παρθενική» νίκη για Κύργιο και Βίνους στο Wimbledon (vids)

O Νικ Κύργιος και η Βίνους Γουίλιαμς ξεκίνησαν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο διπλό μικτό στο Wimbledon.

Στον 2ο γύρο του Wimbledon στο μικτό διπλό προκρίθηκαν ο Νικ Κύργιος και η Βίνους Γουίλιαμς.

O Αυστραλός και η Αμερικανίδα επικράτησαν με 6-3, 3-6, 7-5 των Αμερικανών Κράιτσεκ/Σανταμαρία και πέτυχαν την ιστορική πρώτη νίκη τους.

Χρειάστηκαν 1.55' και έκλεισαν το παιχνίδι με μπρέικ στο 12ο γκέιμ του 3ου σετ.

Στον 2ο γύρο οι Κύργιος/Γουίλιαμς θα παίξουν με τους Ρότζερ Βάσελιν/Μελιχάρ.

Θυμίζουμε ότι στο απλό ο Νικ Κύργιος είναι στον 3ο γύρο και θα παίξει το Σάββατο με τον Φελίζ Οζέ Αλιασίμ ενώ η Βίνους αποκλείστηκε στον 2ο γύρο.

