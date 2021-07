Στον 4ο γύρο σε 55' η Ίγκα Σβιάτεκ (vids)

Η Ίγκα Σβιάτεκ απέκλεισε σε 55' την Μπέγκου και είναι στους "16". Συνεχίζουν Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα που θα παλέψουν για μια θέση στα προημιτελικά στο Wimbledon.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Wimbledon η Ίγκα Σβιάτεκ.

Η Πολωνέζα (Νο9) που το 2020 κατέκτησε το Roland Garros απέκλεισε με 55' την Ρουμάνα Μπέγκου προκρίθηκε στον 4ο γύρο και θα παίξει με Μουγκουρούθα ή Τζαμπέρ.

H Ίγκα Σβιάτεκ δεν έχει χάσει σετ (6-0) έως σήμερα και με τις εμφανίσεις της μοιάζει πλέον από τα φαβορί για τον τίτλο.

"Καθάρισε" η Σαμπαλένκα

Εύκολο έργο είχε και το Νο4 κόσμου η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα έβγαλε νοκ άουτ με 6-0, 6-3 την Μαρία Οσόριο Σεράνο και θα παίξει για μια θέση στον προημιτελικό με την Έλενα Ριμπάκινα.

Swiatek wins 6-1, 6-0 to enter the second week. One of the best points of the match here. Nice rotation of body.#wimbledon pic.twitter.com/IySdSoZ9B7 — Tennis GIFs (@tennis_gifs) July 2, 2021

Η τενίστρια από το Καζακστάν απέκλεισε με 6-1,6-4 την Σέλμπι Ρότζερς η οποία είχε αφήσει μια ημέρα πριν την Μαρία Σάκκαρη εκτός Wimbledon.

Στον 4ο γύρο η Πλίσκοβα

Συνεχίζει και η Καρολίνα Πλίσκοβα στο Wimbledon.

Ten years ago today, a young Czech dared to follow in the footsteps of her tennis hero.



The story of @Petra_Kvitova — a journey to the top like no other.#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2021

Η Τσέχα επικράτησε με 6-3,6-3 της συμπατριώτισσας της Τερέζα Μαρτίνκοβα και στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Σαμσόνοβα ή την Στίβενς.