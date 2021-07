Πρώτη φορά στη 2η εβδομάδα του Wimbledon ο Ρούμπλεφ (vids)

O Αντρέι Ρούμπλεφ απέκλεισε με 3-1 σετ τον Φάμπιο Φονίνι και θα παίξει στον 4ο γύρο του Wimbledon με Σβάρτσμαν ή Φούτσοβιτς.

Στη 2η εβδομάδα του Wimbledon συνεχίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Ρώσος απέκλεισε με 6-3,5-7, 6-4,6-2 τον έμπειρο Ιταλό Φάμπιο Φονίνι και θα παίξει στον 4ο γύρο με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν ή τον Μάρτον Φούτσοβιτς.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ είχε 2 αποκλεισμούς στον 2ο γύρο του Wimbledon και έως σήμερα ήταν το μοναδικό Grand Slam που δεν είχε μπει στην 2η εβδομάδα.

New member of the meditation club pic.twitter.com/XcD59yRiEE