Η Κιρστέα απέκλεισε την Αζαρένκα (vids)

H Σοράνα Κιρστεά απέκλεισε με 7-6(5), 3-6, 6-4 την Βικτόρια Αζαρένκα και η Έμα Ραντουκάνου (Νο338) την Μαρκέτα Βοντρούσοβα με 6-2,6-4.

Εκτός Wimbledon έμεινε στον 2ο γύρο η Βικτόρια Αζαρένκα.

Η Λευκορωσίδα (πρώην Νο1) αποκλείστηκε με 7-6 (5), 3-6, 6-4 από την Ρουμάνα (Νο45) Σοράνα Κιρστέα αν και προηγήθηκε στο 3ο σετ με 3-1 και μπρέικ.

Η Κιρστέα θα παίξει με την Βρετανίδα Έμα Ραντουκάνου (Νο338) η οποία πήρε wild card και έβγαλε νοκ άουτ με 6-2,6-4 την Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

Από την άλλη η Άιλα Τομλγιάνοβιτς, απέκλεισε με 6-4, 0-6, 6-3 την Αλιζέ Κορνέ και θα συναντήσει την Γέλενα Οσταπένκο.

