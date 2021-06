Προκρίσεις για Σαμπαλένκα, Αζαρένκα, Σβιάτεκ και Σβιτολίνα (vids)

Δύσκολες προκρίσεις για την Σβιτολίνα και την Σαμπάλενκα. Εκτός συνέχειας η Μπένσιτς.

Στον 3ο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε με ανατροπή το Νο2 του ταμπλό, η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα απέκλεισε με 4-6, 6-3, 6-3 την Βρετανίδα Μπούλτερ και θα παίξει στον 3ο γύρο με την Αλεξάντροβα ή την Οσόριο Σεράνο.

