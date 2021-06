Παραμένει χωρίς νίκη στο Wimbledon η Αντρεέσκου (vids)

Η νικήτρια του US Open 2019 Μπιάνκα Αντρεέσκου αποκλείστηκε ξανά στον 1ο γύρο στο Wimbledon.

Μπορεί το 2019 η Μπιάνκα Αντρεέσκου να κατέκτησε το US Open και μάλιστα απέναντι στη Σερένα Γουίλιαμς αλλά η πορεία της εκ των υστέρων πήρε την κάτω βόλτα.

Τραυματισμοί, θεραπείες και η Καναδή έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης. Επέστρεψε σε Grand Slam το 2021 και έφτασε στον 2ο γύρο του Australian Open.

How to seal a win in style, starring @alizecornet #Wimbledon pic.twitter.com/gNeO7k21iA

Στο Miami Open θα παίξει στον τελικό αλλά και πάλι δεν μπορεί να επανέλθει. Αποκλεισμός στο Roland Garros στον 1ο γύρο και τώρα νέος αποκλεισμός στον 1ο γύρο στο Wimbledon.

Η 21χρονη Αντρεέσκου θα ηττηθεί με 6-2,6-1 από την Γαλλίδα Αλίζ Κορνέ και θα φύγει πρόωρα από το τουρνουά. Μάλιστα στο Wimbledon δεν έχει πετύχει ακόμη νίκη αφού και το 2017 αποκλείστηκε στον 1ο γύρο.

never mind I think she was quickly reminded it's grass. #Andreescu #Wimbledon pic.twitter.com/rEOpzHBzIc