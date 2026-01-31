Ο ΠΑΟΚ πιέζει την Κρουζ Αζούλ να πει το «ναι» για τον Χόρχε Σάντσες κάνοντας νέα προσφορά, με την οικονομική διαφορά να παραμένει μικρή.

Η υπόθεση του Χόρχε Σάντσες είναι το πιο «καυτό» θέμα στα μεγταγραφικά του ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες, με την Κρουζ Αζούλ να έχει δεχθεί ήδη περισσότερες από μία προτάσεις από τον Δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής εμφανίζεται ανένδοτη ως προς τις οικονομικές της απαιτήσεις και δεν φαίνεται διατεθειμένη να παραχωρήσει τόσο εύκολα τον Μεξικανό δεξιό μπακ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Μέσο της χώρας, η διοίκηση της Κρουζ Αζούλ έχει ξεκαθαρίσει πως για να συναινέσει στην πώληση του Σάντσες απαιτεί το ποσό των 3,7 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει καταθέσει τελική πρόταση ύψους 3,2 εκατομμυρίων, ποσό που πλησιάζει αρκετά στις απαιτήσεις των Μεξικανών, χωρίς ωστόσο να έχει γεφυρωθεί πλήρως το χάσμα.

Ο 26χρονος μπακ αποτελεί βασικό στέλεχος της Κρουζ Αζούλ κι έχει ανεβάσει αισθητά την απόδοσή του τους τελευταίους μήνες, γεγονός που τον καθιστά φαβορί και για το βασικό σχήμα της εθνικής Μεξικού ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παράλληλα, η κλεψύδρα έχει αρχίσει να αδειάζει, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει περιθώριο να ολοκληρώσει τη αυτή μεταγραφή έως τις 4 Φεβρουαρίου.

Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά αποκλειστικά αγορά κι όχι δανεισμό, καθώς η Κρουζ Αζούλ είχε κάνει σαφές από την αρχή ότι δεν θα παραχωρήσει τον παικτη της υπό άλλη μορφή.