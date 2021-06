Καρέ νικών για τον Μεντβέντεφ στον 1ο γύρο του Wimbledon (vids)

To No2 κόσμου ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε με 3-1 σετ τον Λέναρντ Στρουφ και είναι για 4η φορά στην καριέρα του στον 2ο γύρο στο Wimbledon.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου απέκλεισε με 6-4, 6-1, 4-6, 7-6(3) τον Γερμανό Γιαν Λέναρντ Στρουφ ο οποίος προέβαλε αντίσταση στα 2 τελευταία σετ.

Clinical throughout



