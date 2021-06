Η βροχή δεν σταματά τον Νόβακ Τζόκοβιτς (vid)

O Νόβακ Τζόκοβιτς παρά την βροχή στο Λονδίνο θα βγει για προπόνηση στο Wimbledon εν όψει του αγώνα του με τον Κέβιν Άντερσον.

Μπορεί το πρόγραμμα στα εξωτερικά κορτ του Wimbledon να έχει διακοπεί λόγω βροχής αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν "μασάει" από αυτά.

Θα βγει με την βροχή για να πάει στην προπόνηση αφού την Τετάρτη θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Κέβιν Άντερσον.

If you like pina colada and gettin’ caught/court in the rain …



