H ... γιαγιά που έκανε "εικόνισμα" τον Νόβακ Τζόκοβιτς (vid)

Τρελή... φαν του Νόβακ Τζόκοβιτς είχε το "εικόνισμα" του στις εξέδρες του κεντρικού κορτ στο Wimbledon στην πρεμιέρα του Σέρβου.

Μια από τις πιο φανατικές θαυμάστριες του Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε την εμφάνιση της στις εξέδρες του κεντρικού κορτ του Wimbledon.

O "Νόλε" έκανε πρεμιέρα με τον Τζακ Ντρέιπερ στο Wimbledon 2021 και εκείνη δεν σταματούσε να φωνάζει από την εξέδρα και να δείχνει με καμάρι την ... εικόνα του!

Για την ιστορία ο Σέρβος επικράτησε με 3-1 σετ και θα παίξει με τον Κέβιν Άντερσον στον 2ο γύρο.

There are fans. And then there are super fans.#WimbledonThing | @DjokerNole pic.twitter.com/PXxaOl39RA